إغاثي الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي بالحديدة اليمنية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية.

وجرى خلال الفترة من 11 إلى 17 فبراير 2021م، ضخ 210,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 268,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 27 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء حملة واحدة للنظافة استفاد منها 6530 فردًا.

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