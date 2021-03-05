إصابة طفل ومدني نتيجة تناثر شظايا اعتراض طائرات حوثية بخميس مشيط وأحد رفيدة

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، إصابة طفل (10 أعوام) وأحد المواطنين، إثر سقوط وتناثر شظايا في عدد من المناطق السكنية بمحافظتي (خميس مشيط وأحد رفيدة) نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، إنه في يوم الجمعة 21/7/1442هـ، الموافق 5 مارس 2021م، تلقى الدفاع المدني عددًا من البلاغات عن سقوط وتناثر شظايا في عدد من المناطق السكنية بمحافظتي (خميس مشيط وأحد رفيدة) نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة؛ ما أسفر عن إصابة طفل يبلغ من العمر (10) أعوام، تمت معالجته عن طريق فرقة الهلال الأحمر السعودي، إضافة إلى إصابة أحد المدنيين (مواطن) أثناء قيادته مركبته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالته مستقرة.

وأكد متحدث الدفاع المدني، تضرر عدد من المنازل بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، مشيرًا إلى أنه لم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات.

وأشار إلى أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.