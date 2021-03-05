«الصحة» تحدد شروط الحذاء المناسب للسير والجري ولعب الكرة

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، كيفية اختيار الحذاء المناسب حسب طبيعة المشي، بمناسبة «اليوم الوطني للمشي».

وبثت وزارة الصحة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إنفوجرافًا» أكدت فيه أهمية أن يكون «حذاء المشي مستويًا من الأسفل، وأن يكون باطنه مرنًا ومحميًّا من المقدمة».

وبالنسبة إلى حذاء الجري، شددت الوزارة على أن يكون (مرنًا وخفيف الحركة، مبطنًا من الداخل، والمسافة بين إصبع القدم الكبير ومقدمة الحذاء 1–1.5 سم).

ولفتت الوزارة إلى أهمية أن يكون حذاء كرة القدم (مستويًا من الأسفل، وتوجد في باطن نعله مسامير لتثبيت القدم).

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