الشمري: تكريم ولي العهد مستحق لشخصية استثنائية

وأوضح الشمري، أن هذا التكريم هو وسام وتاج لكل مواطن سعودي لأن قائد رؤية 2030 دوت الخليج الطموح والاقتصاد المزدهر ناله التكريم وتكريم الأمير لكل سعودي، ويعتز بهذا التكريم ومصدر الاعتزاز أنه صادر من جامعة الدول العربية التي تتكلم بلسان كل العرب.
من جهة أخرى، وصف الشمري أن بياني الاتحادين اللذين صدرا أخيرا بإدانة الهجمات الحوثية على أراضي ومدن المملكة العربية السعودية ووقوف رجال الحق والعدالة والمحامين له أهمية كبيرة، وذلك لما يشكله هذان الاتحادان من أهمية على المستوى العربي والإقليمي، حيث إن اتحاد المحامين العرب يمثل كافة المحامين العرب واتحاد الحقوقيين العرب يمثل كل رجال القانون على المستوى العربي، ناهيك أن هذا الاتحاد يتكون كيانه من رجال قانون وسياسة منهم رؤساء حكومات ووزراء عدل سابقين، ويتكون من رؤساء الجمعيات الحقوقية على المستوى العربي، لذلك لا يسعني إلا أن أسجل لهم كلمة الشكر والثناء والتقدير على مواقفهم المسؤولة والإنسانية التي تشكل قمة العدالة والمساواة ونصرة المظلومين وإحقاق الحق، شكرا لاتحاد الحقوقيين العرب وشكرا لاتحاد المحامين العرب.
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