اعتدال يوضح كيفية استغلال المؤثرات الصوتية في التنظيمات الإرهابية

كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) حيل استخدام التنظيمات المتطرفة والإرهابية، تقنية المؤثرات الصوتية في اللقطات الميدانية لعناصرهم، وذلك ضمن أهدافهم في صناعة صورة ذهنية قوية تخفي هشاشة تلك التنظيمات.

وأظهر قسم تحليل الوسائط الرقمية في (اعتدال) عبر فيديو على حساب المركز إحدى هذه الأساليب، وحقيقة ما تحاول التنظيمات والجماعات تمريره من صور مضللة ومزيفة حيال قوتها وشجاعة عناصرها، لنشر أيديولوجياتها المتطرفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتجنيد أكبر عدد خاصة من صغار السن.