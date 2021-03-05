اعتدال يوضح كيفية استغلال المؤثرات الصوتية في التنظيمات الإرهابية

وأظهر قسم تحليل الوسائط الرقمية في (اعتدال) عبر فيديو على حساب المركز إحدى هذه الأساليب، وحقيقة ما تحاول التنظيمات والجماعات تمريره من صور مضللة ومزيفة حيال قوتها وشجاعة عناصرها، لنشر أيديولوجياتها المتطرفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتجنيد أكبر عدد خاصة من صغار السن.
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