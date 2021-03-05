عاجل-التحالف: نمارس أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع الانتهاكات الحوثية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، بأن التحالف يمارس أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، والتي تمثل جرائم حرب، وأنه يتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك للطائرات دون طيار والصواريخ البالستية بحزم وفي إطار القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأوضح العميد المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت ودمرت 6 طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة بمدينة خميس مشيط.

وبين العميد المالكي، أن عمليات الاستهداف لتحييد وتدمير مرافق ومنصات الإطلاق للطائرات دون طيار المفخخة والصواريخ الباليستية التي يتم استخدامها لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تتم بعمليات تشمل الرصد والمراقبة الاستخبارية الدقيقة والاستهداف المدمر، مؤكدا أن عمليات التحالف العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ونشر التحالف فيديو يوضح عملية عسكرية لاستهداف مباشر لعملية تجهيز اطلاق طائرة بدون طيار مفخخة من نوع (قاصف) تجاه المملكة واستهداف العناصر الارهابية من المليشيا الحوثية المسؤولة عن عملية التفخيخ والتركيب والاطلاق.