5 مزايا للرياضة فى المساء

أوضح الخبير الرياضي سلطان غانم أن التدريبات الرياضية فى المساء تتسم بالعديد من الفوائد المهمة، منها أن البعض قد يجد صعوبة فى الاستيقاظ مبكرا خلال ساعات الصباح الأولى، أو أن البعض يضطر للذهاب إلى عمله مبكرا، لذا فإنه يمكن التعود على المشي وممارسة التمارين مساء.

وأضاف أن درجات الحرارة المرتفعة فى الصيف تؤدي إلى استنزاف الطاقة الجسمانية للفرد، ولهذا فإن المساء لممارسة التمارين الرياضية يعد وقتا مثاليا. كما أن الارتباط بعمل ما يتطلب منك اختصار وقت الرياضة صباحا، ومن ثم فإن باستطاعة الشخص التمرن مساء دون قلق على إتمام التمارين فى وقت قصير أو محدد.

ولفت «غانم» إلى أن الصالات الرياضية فى الصباح تكون مزدحمة أحيانا بالناس، لأداء تمارينهم قبل الذهاب إلى العمل، ويصعب استخدام الأجهزة الرياضية والأوزان كما يشاء العميل، ومن ثم فإن الفرصة سانحة له للوجود فى أوقات متأخرة من اليوم.

وأكد الخبير الرياضي أن ممارسة التمارين فى المساء تساعد على تناول وجبة خفيفة قبل النوم، مما يعني سعرات حرارية أقل ويعد تخفيفا على الجهاز الهضمي. كما أن التدريبات المسائية تسهم فى تحسين المزاج والنوم جيدا، ولكن ليست التمارين المكثفة قبل النوم، لأن لها تأثيرا سلبيا. ويرى «غانم» أن العملاء يتدربون بشكل أفضل بنحو 20% ولوقت أطول فى الفترة المسائية.