جامعة نجران تستضيف لقاء عمداء 25 جامعة

تستضيف جامعة نجران، الأربعاء المقبل، لقاء عمداء القبول والتسجيل الـ25 فى الجامعات السعودية ، الذي تنظمه عمادة القبول والتسجيل بالجامعة عن بُعد، برعاية رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي. ويهدف اللقاء إلى تطوير العمل لدى عمادات القبول والتسجيل، وتبادل الخبرات العملية التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات؛ لضمان جودة المخرجات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين العمادات، ومناقشة أحدث المستجدات فى أنظمة القبول.



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