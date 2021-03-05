السعودية اليوم / تونس تسجل 713 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 713 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 236 ألفا و356 إصابة، وعدد الوفيات بلغ 8130.

// انتهى //

22:47ت م

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تونس 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واسسجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 713 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 24 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 236 ألفا و356 إصابة، وعدد الوفيات بلغ 8130.// انتهى //22:47ت م0130

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