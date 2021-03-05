السعودية اليوم / خفر السواحل التونسي يعثر على 7 جثث لمهاجرين غير شرعيين



تونس 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

عثر خفر السواحل التونسي اليوم، على 7 جثث لمهاجرين غير شرعيين، على شواطئ مدينة نابل شمال شرق تونس.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن من بين المهاجرين طفلين وأربع نساء.

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22:36ت م

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