السعودية اليوم / العراق يسجل 5127 اصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5127 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الصحة العراقية في بيان بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة, ليرتفع عدد الوفيات إلى 13537, فيما سُجِّل 3134 حالة شفاء جديدة ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 653149 حالة.

// انتهى //

22:17ت م

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بغداد 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5127 إصابة جديدة بفيروس كورونا , ليبغ إجمالي الإصابات إلى 719121 إصابة.وأفادت الصحة العراقية في بيان بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة, ليرتفع عدد الوفيات إلى 13537, فيما سُجِّل 3134 حالة شفاء جديدة ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 653149 حالة.// انتهى //22:17ت م0126

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