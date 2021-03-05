الزعاق: موسم العقارب اقترب من الانتهاء والحميمين قادم بتقلباته

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال الخبير في الفلك الدكتور خالد الزعاق: إن موسم العقارب اقترب من الانتهاء ليدخل الحميمين؛ حيث التقلبات الجوية الشديدة.

13 يومًا وينتهي العقارب:

وتابع الزعاق، في فيديو له عبر تويتر، أنه بقي 13 يومًا وينتهي موسم (العقارب)، ليدخل بعده (الحميمين) والجمعة هو ثاني أيام العقرب الأخيرة. وقديمًا قالوا عن هذه الفترة: البهائم تبني الشحم والدسم على ظهورها؛ لانتشار الربيع في كل الأماكن.

الحميمين:

وتابع: العقارب آخر مواسم الربيع المعتدل، والحميمين أول مواسم الربيع الحار، ومعها تبدأ البوادر الصيفية؛ حيث يصير النهار شبه حار، والليل معتدلًا، وخلال تلك الفترة يبدأ الشباب يرتدون الملابس الصيفية. أما كبار السن فلا يجب ارتداء تلك الملابس إلا مع دخول شهر رمضان.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية، تمتد إلى منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات عسير.

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