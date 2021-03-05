رسالة من السعودية لحقوق الإنسان حول انتهاكات ميليشيا الحوثي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

متابعات الخليج 365 - واس

اسمع الخبر

بعث مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل رسالة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، تضمنت آخر التطورات المتعلقة بانتهاكات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ومن أبرزها عدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها الميليشيا على المناطق المدنية والأعيان في المملكة بشكل عشوائي لا يراعي المواثيق والأعراف الدولية ذات العلاقة بالشأن الإنساني والحقوقي.

الناقلة صافر:

كما عبر المندوب الدائم عن بالغ القلق لرفض الميليشيا الحوثية السماح للخبراء الأمميين الفنيين بمعالجة الإشكاليات الفنية في الناقلة النفطية (صافر) .

استهتار ميليشيا الحوثي:

وأشار إلى أن استهتار الميليشيا الحوثية وتهاون الأمم المتحدة في التعامل مع هذه الأزمة سيؤدي إلى تبعات كارثية إنسانية وبيئية واقتصادية على جميع الدول المجاورة لليمن.

وطالب المندوب الدائم المفوضة السامية لحقوق الإنسان باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحميل الميليشيا الحوثية المسؤولية إزاء تلك الانتهاكات الجسمية.

شارك الخبر