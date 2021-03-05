صور ولقطات للإرهاب الحوثي في خميس مشيط وأحد رفيدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

متابعات الخليج 365 - خميس مشيط

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لا زالت ميليشيا الحوثي تستهدف السعودية والمدنيين بطائراتها المفخخة وصواريخ الموت الباليستية، بشكل ينافي الأعراف والقوانين الدولية، وكانت آخر تلك المحاولات اليوم الجمعة بعد أن اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ودمرت 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الإرهابية.

زعزعة الاستقرار:

النهج الذي انتهجته ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ نشأتها حتى الآن يعكس مساعيها مع مخططات طهران لزعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى في منطقة الشرق الأوسط الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي، وأيضًا استهداف المملكة من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية بتحريض مباشر من إيران لا يمكن السكوت عليه ويشكل خرقًا فاضحًا لكل جهود السلام، حيث تؤكد جميع المواقف السابقة والأحداث أن الميليشيا الحوثية ما هي إنها مجرد أداة في يد النظام الإيراني وهدفها زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي، ما يتطلب تدخل العالم وتحمله المسؤولية، لأن وقف عبث التنظيمات الإرهابية ليس مسؤولية دول بعينها، بقدر ما هو مسؤولية دولية على الجميع أن يتكاتف لمحاربتها.

استهداف اليمنيين:

كما صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف مساء اليوم بأن قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت ودمرت (6) طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الجمعة بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط.

وبين العميد المالكي أن عمليات الاستهداف لتحييد وتدمير مرافق ومنصات الإطلاق للطائرات بدون طيار المفخخة و الصواريخ البالستية التي يتم استخدامها لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تتم بعمليات تشمل الرصد والمراقبة الاستخبارية الدقيقة والاستهداف المدمر ، مؤكداً أن عمليات التحالف العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

إصابة طفل ومواطن:

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، قد صرح بأن الدفاع المدني تلقى عددًا من البلاغات عن سقوط وتناثر شظايا في عدد من المناطق السكنية بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة.

وقد نتج عن ذلك إصابة طفل يبلغ من العمر (10) أعوام، تمت معالجته عن طريق فرقة الهلال الأحمر السعودي، إضافة إلى إصابة أحد المدنيين (مواطن) أثناء قيادته مركبته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة، وكذلك تضرر عدد من المنازل بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، ولم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات- ولله الحمد-، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وبينت لقطات الضرر الذي وقع بسبب إرهاب الحوثي وتهديد سلامة المدنيين.

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