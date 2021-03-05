شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: إصابة طفل ومواطن إثر اعتراض مسيرات حوثية بـ «الخميس» و«رفيدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصيب طفل ومواطن وتضرر عدد من المنازل إثر تناثر شظايا في عدد من المناطق السكنية بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة اليوم (الجمعة) نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، أن الدفاع المدني تلقى عدداً من البلاغات عن سقوط وتناثر شظايا في مناطق سكنية بخميس مشيط وأحد رفيدة نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة، ونتج عن ذلك إصابة طفل يبلغ من العمر (10) أعوام، تمت معالجته عن طريق فرقة الهلال الأحمر السعودي، إضافة إلى إصابة أحد المدنيين (مواطن) أثناء قيادته مركبته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة، وكذلك تضرر عدد من المنازل بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، ولم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.