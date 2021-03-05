السعودية | التحالف ينشر فيديو لتدمير درون مفخخة قبل إطلاقها من اليمن

شكرا لقرائتكم التحالف ينشر فيديو لتدمير درون مفخخة قبل إطلاقها من اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الجمعة، فيديو يوثق عملية عسكرية لاستهداف دقيق ومباشر لعملية تجهيز إطلاق طائرة بدون طيار مفخخة من نوع "قاصف" قبل إطلاقها من اليمن تجاه المملكة العربية السعودية، واستهداف العناصر الإرهابية من الميليشيا الحوثية المسؤولة عن عملية التفخيخ والتركيب والإطلاق.

ويوضح الفيديو، الذي نشره التحالف، استخدام الحوثيين لمركبات مدنية تابعة لهم في نقل الطائرات بدون طيار المفخخة لمواقع الإطلاق، وكذلك استخدام الأعيان المدنية والبنية التحتية المدنية لعملية الإطلاق، وظهور العناصر الإرهابية بالزي المدني أثناء عملية التفخيخ والتركيب والإطلاق.