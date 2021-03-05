السعودية اليوم / لبنان تسجل 3202 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

سجّلت لبنان 3202 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 304191، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4761 وفاة بعد تسجيل 52 وفاة.

// انتهى //

21:24ت م

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بيروت 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واسسجّلت لبنان 3202 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 390053 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 304191، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4761 وفاة بعد تسجيل 52 وفاة.// انتهى //21:24ت م0122

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