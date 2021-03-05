السعودية اليوم / الإيسيسكو تثمن جهود المملكة وقيادتها في خدمة الإسلام وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية



الرباط 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

ثمنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" جهود المملكة العربية

وعدت المنظمة البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي حول جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير

ونوهت بالتوصيات التي خلص إليها المشاركون في المؤتمر، ومنها دعوة الجامعات والمراكز والجهات البحثية إلى الإسهام المتواصل في اجتثاث الفكر المتطرف، من خلال إعداد دراسات فكرية وبحوث علمية وبرامج وثائقية تبين أصول التطرف الديني والفكر الإرهابي في المجتمعات الإنسانية.

// انتهى //

21:22ت م

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الرباط 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واسثمنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" جهود المملكة العربية السعودية وقيادتها في خدمة الإسلام والمسلمين، ودعم العلم والعلماء، وترسيخ قيم التسامح والاعتدال والوسطية والتعايش بين شعوب العالم، ودورها في مكافحة التطرف والإرهاب، ورعاية الحوار الإيجابي بين الثقافات، ودعمها للقضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية.وعدت المنظمة البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي حول جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بأنه وثيقة مهمة لتكريس العمل الدولي المشترك لترسيخ القيم الإنسانية.ونوهت بالتوصيات التي خلص إليها المشاركون في المؤتمر، ومنها دعوة الجامعات والمراكز والجهات البحثية إلى الإسهام المتواصل في اجتثاث الفكر المتطرف، من خلال إعداد دراسات فكرية وبحوث علمية وبرامج وثائقية تبين أصول التطرف الديني والفكر الإرهابي في المجتمعات الإنسانية.// انتهى //21:22ت م0119

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