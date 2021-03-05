السعودية اليوم / تقنية البنات بالأحساء تنظم برنامج " تقنيات التحول الرقمي"



الأحساء 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

نظمت الكلية التقنية للبنات بالأحساء أمس الأول، برنامجاً بعنوان " تقنيات التحول الرقمي" والموجه للعميدات ومديرات المنشآت التدريبية بالمنطقة، ضمن خطة التهيئة والاستقبال المعدة لهن، بحضور عميدة الكلية سارة الصرعاوي وعدد من منسوبات الكلية.

وأوضحت عميدة الكلية سارة الصرعاوي خلال البرنامج أهمية التحول الرقمي كركيزة من ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030 بهدف بناء مجتمع رقمي مبني على إنشاء منصات رقمية لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين .

بدوره استعرض ضيف البرنامج عميد عمادة التعلم الإلكتروني الدكتور نايف جبلي خلال البرنامج عددا من المحاور أهمها مفهوم التحول الرقمي، ومميزاته، وتقنياته وأثره ، كما اختتم البرنامج بعرض أبرز الخدمات الرقمية الحكومية مدعماً حديثة بعرض مجموعة من التقارير والدراسات الداعمة لذلك.

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20:06ت م

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