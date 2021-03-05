السعودية اليوم / تعليم جازان ينظم الملتقى التوعوي الثاني عن السلامة



جيزان 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة الأمن والسلامة ، الملتقى التوعوي الثاني عن السلامة بمشاركة أكثر من 500 من قادة وقائدات المدارس ومنسقي السلامة والذي جاء تزامناً مع اليوم العالمي للدفاع المدني، وذلك عبر الاتصال المرئي بمشاركة إدارة الدفاع المدني وشركة الكهرباء والهلال الأحمر السعودي .

وأشار مساعد المدير العام للخدمات المساندة علي عطيف إلى أهمية المشاركة في المناسبات المجتمعية والوطنية والتعاون بين الجهات الحكومية بما يضمن وصول الرسائل التوعوية والإيجابية لجميع فئات المجتمع .

وشهد الملتقى الذي هدف لتعزيز مفهوم السلامة الوقائية ونشر ثقافة السلامة في الميدان التربوي ، تقديم عددٍ من أوراق العمل المتنوعة التي تناولت الاستجابة الأولية لحوادث الحريق في العمل ، ومتطلبات السلامة الوقائية من الحريق بالمدارس ، ومخاطر الكهرباء خارج المدرسة ، ومبادئ الإسعافات الأولية .

// انتهى //

19:59ت م

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