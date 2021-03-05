سياسي / مملكة البحرين تدين استمرار الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين والمناطق المدنية بالمملكة



المنامة 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واس

أدانت مملكة البحرين استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن البحرين مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات من أجل مواجهة تلك الاعتداءات الإرهابية الجبانة, داعيةً المجتمع الدولي للقيام بدوره بالضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف الاعتداءات المخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية.

// انتهى //

19:44ت م

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المنامة 21 رجب 1442 هـ الموافق 05 مارس 2021 م واسأدانت مملكة البحرين استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية بالطائرات المفخخة المسيرة بدون طيار، وتمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها جميعا بنجاح.وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن البحرين مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات من أجل مواجهة تلك الاعتداءات الإرهابية الجبانة, داعيةً المجتمع الدولي للقيام بدوره بالضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف الاعتداءات المخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية.// انتهى //19:44ت م0104

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