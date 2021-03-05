الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

#عاجل | التحالف: نمارس أعلى درجات ضبط النفس مع انتهاكات ميليشيا الحوثي

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، أنه يمارس أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الصارخة للقانون الدولي الإنساني.

وقال التحالف: إنه يتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك بحزم وفي إطار القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

التحالف يستهدف الحوثي:

ونشر التحالف مقطع ڤيديو يوضح عملية عسكرية لاستهداف دقيق ومباشر لعملية تجهيز إطلاق طائرة بدون طيار مفخخة من نوع (قاصف) تجاه المملكة واستهداف العناصر الإرهابية من الميليشيا الحوثية المسؤولة عن عملية التفخيخ والتركيب والإطلاق.

وأوضح الڤيديو استخدام الميليشيا الحوثية لمركبات مدنية تتبع للميليشيا في نقل الطائرات بدون طيار المفخخة لمواقع الإطلاق، وكذلك استخدام الأعيان المدنية والبنية التحتية المدنية لعملية الإطلاق وظهور العناصر الإرهابية بالزي المدني أثناء عملية التفخيخ والتركيب والإطلاق.

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