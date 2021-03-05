اخبار السعوديه

القوات الجوية السعودية تصل الإمارات للمشاركة في تمرين علم الصحراء

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم القوات الجوية تصل الإمارات للمشاركة في تمرين علم الصحراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

القوات الجوية السعودية تصل الإمارات للمشاركة في تمرين علم الصحراء

تشارك المقاتلات السعودية ف -15 سي / إي بكامل أطقمها

متابعات الخليج 365 - الرياض


اسمع الخبر

وصلت اليوم طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز (ف-15 سي/ إي) إلى المركز الجوي والدفاع الصاروخي بقاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في مناورات التمرين المشترك (علم الصحراء 2021) الذي سوف يجري تنفيذه خلال فترة الشهر الحالي، وتشارك المقاتلات السعودية من طراز (ف-15 سي/ إي) بكامل أطقمها الجوية والفنية المساندة‏ ضمن تحالف قوات جوية من الدول الشقيقة والصديقة.

القوات الجوية السعودية تصل الإمارات للمشاركة في تمرين علم الصحراء - متابعات الخليج 365

واستقبل الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في أبو ظبي العميد الركن عبدالمحسن بن فهد السديري، وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن فهد بن مزعل الحربي مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين.

صقل وتطوير المهارات: 

الجدير بالذكر أن هذا التمرين يهدف إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية وتطوير الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية ،‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى جاهزية القتالية.

القوات الجوية السعودية تصل الإمارات للمشاركة في تمرين علم الصحراء - متابعات الخليج 365 القوات الجوية السعودية تصل الإمارات للمشاركة في تمرين علم الصحراء - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا