7 حالات يحتاج فيها المُصابون بمشاكل السمع استخدام السماعات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إن هناك حالات يحتاج فيها المصابون بفُقدان السمع أو ضعفه إلى استخدام سماعات الأذن الطبية.

ولفتت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، إلى أن المصابين بفقدان السمع أو ضعفه يحتاجون إلى استخدام سماعات الأذن لغرض توضيح الصوت وتحسين مستوى التواصل مع الآخرين.

7 حالات:

وتابعت الغذاء والدواء أنه يجب استشارة الطبيب عند الحاجة إلى سماعات الأذن في الحالات التالية:

1– مشاكل سماع الهاتف أو الجوال.

2– سماع حديث الآخرين بصعوبة.

3– الاحتياج إلى رؤية وجه أو تعبيرات المتكلم لفهمه.

4– السماع من أذن أفضل من الأذن الأخرى.

6– رفع صوت التلفاز لدرجات عالية.

7– ارتفاع صوتك عند مخاطبة الغير.



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