الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

السفارة السعودية في أستراليا تتوقف عن العمل يوم الاثنين بسبب يوم كانبيرا

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قالت سفارة المملكة لدى أستراليا: إنها ستتوقف عن العمل يوم الاثنين المقبل، على أن يتم استئناف العمل في اليوم التالي الثلاثاء.

يوم كانبيرا:

ولفتت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن سبب التوقف يأتي تزامنًا مع يوم كانبيرا، وهو عطلة رسمية ويشهد احتفالات في البلاد.

ودعت سفارة المملكة المواطنين المتواجدين هناك للتواصل معها في الحالات الطارئة عبر البريد الإلكتروني حتى تستأنف العمل.

وتحتفل أستراليا بالذكرى السنوية للتسمية الرسمية لمدينة كانبيرا كعاصمة، حيث تعتبر كانبيرا أكبر المدن الداخلية الأسترالية ويبلغ عدد سكانها أكثر من 410،000 نسمة، وهو عدد أقل بكثير من سكان المدينتين الساحليتين سيدني وملبورن التي يعيش بكل منها أكثر من 5 ملايين نسمة.



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