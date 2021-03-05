الصحة: بيدك تحميهم وسجلهم الآن عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعادت وزارة الصحة التذكير بأهمية تسجيل كبار السن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا.

وقالت الوزارة عبر تويتر، اليوم الجمعة: بيدك تحميهم بإذن الله، سجلهم الآن عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا، وكن سببًا في الحفاظ على صحتهم.

تدشين مراكز لقاحات كورونا:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وأوضح العبدالعالي الخميس الماضي أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا (كوفيد-19) وصل عددهم إلى 639,587 ألفًا، مؤكدًا أن اللقاحات المعتمدة والمجازة في المملكة لقاحات فعالة وآمنة، وهي متوفرة في مناطق المملكة كافة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن المتأخرين في أخذ اللقاح قد يؤثر ذلك على صحتهم، مشددًا على عدم الانسياق وراء الشائعات.

تدشين خدمة التطعيم بلقاح كورونا عبر المركبات:

وبدأت وزارة الصحة إعطاء لقاح كورونا للمسجلين في تطبيق صحتي عبر المركبات في كل من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها).

ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بحجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مركز عبر تطبيق صحتي.

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