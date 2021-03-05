الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

مخالفة أكثر من 400 منشأة في 5 أيام بتبوك

متابعات الخليج 365 - واس

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شددت أمانة تبوك على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المطاعم والأسواق المركزية والمراكز التجارية ونقاط البيع لحماية المواطنين والمقيمين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة لضمان سلامة الأغذية والحد من انتشار الفيروس.

خطط رقابية:

وأكدت أمانة تبوك على جميع البلديات التابعة مواصلة تنفيذ خطط الرقابة الصحية الاستثنائية بهدف التشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية والضوابط البلدية واستمرار الجهود لتفعيل الإجراءات الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتكثيف الجولات الميدانية الرقابية على المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة للتأكيد على الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

7400 جولة:

وأشارت أمانة تبوك إلى أن الفرق الرقابية نفذت خلال الأيام الخمسة أيام الماضية ( 7400 ) جولة رقابية وتفتيشية أسفرت عن تسجيل ( 496 ) مخالفة وإغلاق ( 191 ) محلاً تجارياً لعدم التزامها وتقيدها بالاشتراطات البلدية والصحية، (61 ) محالا مخالفا للإجرءات الاحترازية.

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