شروط تمويل مشاريع الأسر المنتجة من بنك التنمية الاجتماعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال بنك التنمية الاجتماعية: إن تمويل مشاريع الأسر المنتجة هو دعم مالي مسترد يصل إلى 50 ألف ريال مقدم عن طريق وسطاء التمويل المدعومين بمحافظ تمويلية.

وأوضح البنك في موقعه الرسمي شروط الحصول على تمويل مشاريع الأسر المنتجة، ومنها إصدار شهادة أسرة منتجة وتحديد نشاط المشروع.

شهادة الأسر المنتجة:

وشهادة الأسر المنتجة هي شهادة يتم إصدارها مجانًا من قبل بنك التنمية الاجتماعية، من خلال المنصة الوطنية للأسر المنتجة، ويقدمها البنك كواحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي تمنح للأسر المنتجة بهدف إتاحة الخدمات المقدمة من قبل البنك.

شروط تمويل مشاريع الأسر المنتجة:

ويجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من يعاملون معاملة السعوديين طبقًا لنظام العمل السعودي، ويجب ألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 65 سنة (عند تقديم طلب التسجيل)، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

ويجب ألا يكون لدى المتقدم سجل تجاري، وألا يزيد دخله الشهري عن 10 آلف ريال من غير دخل النشاط، ويجب تقديم إثبات سكن مقبول لدى البنك (عقد إيجار أو صك ملكية أو عنوان وطني)، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

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