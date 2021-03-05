شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين استمرار المليشيات الحوثية استهداف المدنيين في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدانت مملكة البحرين استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية بالطائرات المفخخة المسيرة بدون طيار، وتمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها جميعاً بنجاح.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن البحرين مع السعودية في ما تتخذه من تدابير وإجراءات من أجل مواجهة تلك الاعتداءات الإرهابية الجبانة، داعيةً المجتمع الدولي للقيام بدوره بالضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف الاعتداءات المخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية.