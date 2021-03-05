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البحرين تدين استمرار المليشيات الحوثية استهداف المدنيين في المملكة

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جدة - خالد شويل - أدانت مملكة البحرين استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية بالطائرات المفخخة المسيرة بدون طيار، وتمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها جميعاً بنجاح.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن البحرين مع السعودية في ما تتخذه من تدابير وإجراءات من أجل مواجهة تلك الاعتداءات الإرهابية الجبانة، داعيةً المجتمع الدولي للقيام بدوره بالضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف الاعتداءات المخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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