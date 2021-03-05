السعودية | خميس مشيط.. اصابة طفل ومواطن في سقوط شظايا مسيرة حوثية

شكرا لقرائتكم خميس مشيط.. اصابة طفل ومواطن في سقوط شظايا مسيرة حوثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الدفاع المدني السعودي في منطقة عسير، الجمعة، إصابة طفل بشظايا طائرة مفخخة حوثية تم اعتراضها فوق خميس مشيط.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، أن الدفاع المدني تلقى اليوم، عدداً من البلاغات عن سقوط وتناثر شظايا في عدد من المناطق السكنية بمحافظتي (خميس مشيط وأحد رفيدة) نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة، وقد نتج عن ذلك إصابة طفل يبلغ من العمر (10) أعوام، تمت معالجته عن طريق فرقة الهلال الأحمر السعودي، بالإضافة إلى إصابة أحد المدنيين (مواطن) أثناء قيادته مركبته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة.

وكذلك تضرر عدد من المنازل بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، ولم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن الجمعة، اعتراض وتدمير 6 مسيرات حوثية مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط. ؤكدا أن جميع تلك المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة وتمثل جرائم حرب.