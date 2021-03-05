شكرا لمتابعة خبر عن ضبط "قورو" محظورًا يباع بمحل نحاسيات في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

ضبطت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة الطائف، محل نحاسيات يبيع نبات القورو المحظور بعدد 17حبة وكذلك بيع معسل غير مطابق للمواصفات، وتمباك بعدد 22، فيما جرت مُصادرة تلك الكمية المضبوطة وتحرير تعهد على المحل.

جاء ذلك خلال جولات ميدانية للجنة، حيث لاحظت عدم وجود لوحة تحذيرية عن أضرار التدخين باثنين من محلات التموينات، وعليه فقد جرى تحرير تعهد على المخالفين.