شكرا لمتابعة خبر عن الموافقة على نزع ملكية 48 قطعة أرض لصالح شركة الكهرباء في عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الموافقة على نزع ملكية 48 قطعة أرض أو جزء منها لصالح الشركة السعودية للكهرباء في عدد من المناطق.

وتضمنت الأراضي المنزوعة 21 قطعة في محافظة الدرعية، و9 في أحياء أخرى بالرياض، بينما البقية في مناطق جازان ومكة المكرمة والقصيم والمدينة المنورة.

وألزم القرار الشركة بدفع تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة على البدء في نزع الملكية، وأجاز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تُتخذ وفقاً للنظام خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.