شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طبيب يوضح تفاصيل إجراء عملية جراحية نادرة لأصغر مريضة بالعالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أجرى طبيب سعودي عملية جراحية نادرة على مستوى العالم، وذلك بزراعة خلايا جذعية في القرنية لطفلة لا يتجاوز عمرها بضعة أشهر، حيث كانت تعاني من عتامة في قرنية العين منذ الولادة، وتماثلت بعدها للشفاء

وقال ‏الأستاذ المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز استشاري طب وجراحة العيون الدكتور محمد شويل، أن الصعوبة في هذه الحالة هو عمر الطفلة كان عمرها ٤ أشهر، حيث كانت تعاني من عتامة قرنية عينيها الاثنين، مبينا أن في هذه الحالات يلجأ الأطباء لزراعة قرنية حتى تستطيع المريضة أن تبصر على الأقل من عين واحدة.

وأضاف أن الجديد في الموضوع هو زراعة الخلية الجذعية للطفلة وهي عملية صعبة بالنسبة للأطفال حيث نسبة رفض الجسم لديهم للقرنية أكبر بسبب قوة جهاز المناعة لدى الأطفال، مشيرا إلى أن الفكرة أتت للفريق الطبي بزراعة الخلايا الجذعية مع زراعة القرنية وتكللت العملية بالنجاح.