شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "اعتدال" يكشف حقيقة مقطع مفبرك عن انتصارات وهمية لجماعات متطرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

استعرض المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، الحيل التي تعتمد عليها الجماعات الإرهابية عند بث مقاطع الفيديو الخاصة بها.

واستعرض قسم تحليل الوسائط الرقمية بالمركز إحدى الفيديوهات المفبركة التي روجت إليها الجماعات المتطرفة عن انتصاراتها الوهمية.

وأكد القسم أن الجماعات المتطرفة استخدمت في مقطع فيديو عن استهداف مزعوم مؤثرات صوتية بغرض استقطاف المشاهد لساحات القتال، وإيهام المتلقي بالانتصارات الوهمية.