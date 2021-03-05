شكرا لمتابعة خبر عن "سار" تعتزم بناء شبكة داخل الرياض لربط قطار الشمال مع الجسر البري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال رئيس الهيئة العامة للنقل، الدكتور رميح الرميح، إن شركة الخطوط الحديدية"سار" ستبني شبكة داخل مدينة الرياض لربط قطار الشمال مع الجسر البري.

وأضاف أن مبادرات الخطة الاستراتيجية للنقل والخدمات اللوجستية تضمن إنشاء مظلة للقطاع اللوجيستي تابعة لوزارة النقل، كما يوجد مبادرة مهمة لتوحيد التراخيص اللوجستية مع كافة الشركاء عبر منصة واحدة.

ولفت إلى أن الهيئة تخطط لتطوير الموانئ الجافة منها ميناء جاف في المنطقة الشرقية، والميناء الجاف في الرياض.