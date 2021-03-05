شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الجوازات بشأن طريقة استرداد المدفوعات غير المستغلة في أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات طريقة استرداد الرسوم غير المستخدمة والمتواجدة في حسابات أبشر.

وقالت الجوازات أنه يمكن استرداد الرسوم الغير مستخدمة عن طريق " طلب استرداد الرسوم عبر خدمة سداد أو مراجعة البنك الذي تم منه السداد للإفادة".

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب الجوازات – أبشر من مواطن قال فيه: "عندي مبلغ مالي في المدفوعات لديكم ولم أستطع استرداد المبلغ.. أرجو مساعدتي".