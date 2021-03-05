شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..القبض على قائد مركبة تعمد القيادة على أكتاف الطريق بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، القبض على قائد مركبة تعمد القيادة على أكتاف في الطريق بمنطقة عسير.

وقالت الإدارة أن ‏مرور منطقة عسير تمكن من ضبط قائد مركبة ارتكب عدداً من المخالفات المرورية ومنها "القيادة على أكتاف الطريق" ونشر المقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنهسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في النظام.