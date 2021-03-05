شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "السبت" في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، ليوم غد، السبت، تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقع أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وتصل إلى مترين ونصف على الجزئين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئين الشمالي والاوسط.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.