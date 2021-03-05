بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب طن ونصف من الحشيش المخدر بـ شرورة

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

تمكنت حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب طن ونصف من الحشيش المخدر بـ شرورة

وصرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية بقطاع شرورة التابع لمنطقه نجران تمكنت من إحباط محاولة تهريب طن ونصف من مادة الحشيش المخدر.وأوضح، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين في مثل تلك الحالات وتسليم المهربات للجهة المعنية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.