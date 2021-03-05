شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: إصابة 384 حالة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة إصابة 384 حالة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 309 حالة جديدة ، و5 وفيات جديدة – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرباض 187 إصابة ، والمنطقة الشرقية 68 إصابة ،ومنطقة مكة المكرمة 55 إصابة ، ومنطقة الحدود الشمالية 24 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 10 إصابات ، وجاءت الإصابات في باقي مناطق المملكة وفقاً للتقرير المرفق .

وأكدت وزارة الصحة أن عدد الحالات الحرجة 509 حالة وجميعها تتلقى الرعاية الصحية بالعنايات المركزة .

وتواصل مراكز اللقاح استقبال المواطنين والمقيمين لتلقى لقاح كورونا مجاناً بعد حجز الموعد إلكترونياً عبر تطبيق " صحتي " ، مع التأكيد على مأمونية اللقاح .