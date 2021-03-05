شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "العيسى" يكشف كواليس توقف حرق ضحايا كورونا المسلمين بسريلانكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي على تجاوب الحكومة السريلانكية مع مطالب الرابطة بالتوقف عن حرق جثث المسلمين المتوفين بفيروس كورونا .

وقال الدكتور عبد الكريم العيسى في برنامج " في الآفاق " المذاع على قناة " إم بي سي " أنه على مدار العام الماضي كانت رابطة العالم الإسلامي تتلقى الشكاوى وتتابع ما يحدث في سريلانكا لجثث المسلمين وبعثت بطلب للحكومة السريلانكية أوضحت فيه خصوصية المسلمين في التعامل مع جثث موتاهم .

وأضاف الشيخ "العيسى " أن الطلب قوبل بتجاوب وتفاهم وتم الرد عملياً بالتوقف عن حرق الجثث كما تلقت الرابطة اتصال رسمي يعرب عن العلقات السريلانكية السعودية المتينة موجهاً شكره لهم .