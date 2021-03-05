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بالفيديو.. الصحة: المناعة لا تنخفض بعد أخذ لقاح كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المناعة لا تنخفض بعد أخذ لقاح كورونا المستجد.

وقال العبدالعالي خلال فيديو نشرته وزارة الصحة عبر " تويتر " إنه بعد أخذ لقاح كورونا تتراكم المناعة وترتفع في الجسم وتصل إلى مناعة عالية بإذن الله للوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

وشدد العبدالعالي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حتى بعد تلقي لقاح كورونا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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