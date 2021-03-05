شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة: المناعة لا تنخفض بعد أخذ لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المناعة لا تنخفض بعد أخذ لقاح كورونا المستجد.

وقال العبدالعالي خلال فيديو نشرته وزارة الصحة عبر " تويتر " إنه بعد أخذ لقاح كورونا تتراكم المناعة وترتفع في الجسم وتصل إلى مناعة عالية بإذن الله للوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

وشدد العبدالعالي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حتى بعد تلقي لقاح كورونا.