شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "الشثري" يوضح حكم النذر على شاه قبل سنوات ارتفع ثمنها الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد الشثري الحكم إن نذر المسلم ذبح شاه بثمن معين ثم ارتفع ثمنها بعد سنوات وأصبح ثمن النذر الأول لا يفي بشاه مناسبة .

وقال الشيخ سعد الشثريأن الله تعالى أمر بالوفاء بالنذر وأثنى على من يفي به ، كما جاء في قوله عزوجل : "وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار " .

وأضاف الشيخ سعد الشثري أنه يجب الوفاء بالنذر ما دام في طاعة الله وهو نوع من أنواع العهد معه عز وجل ، ويجب الوفاء بالنذر بحسب النيه وما اعتزمت في قلبك يوم التلفظ بذلك اللفظ فإن نوى بها إطعام المساكين فعل ، وإن نوى سن معين فعل ، وإن لم يكن معه شئ من ذلك قام بأخذ شروط الأضحية وطبقها على الذبيحة .