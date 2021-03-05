شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق" يحدد موعد انتهاء العقارب وبداية موسم الحميمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الجمعة موعد موسم الحميمين والذي يتميز بالأمطار الصيفية .

وقال الدكتور خالد الزعاق أنه بقى 13 يوم وينتهي موسم العقارب ويعقبه الحميمين وبه أمطار السماك " الصيفية " ، والذي يقول عنه أهالينا " الله بصيفيه نرعى بها حوليه " .

وقال خالد الزعاق أيضاً أن هذا الموسم يتميز بالتقلبات الجوية الحادة وتختلف فيه البذور الزراعية .