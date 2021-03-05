شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء": 6 حالات تفرض إستخدام سماعة الأذن الطبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الغذاء والدواء اليوم الجمعة الحالات التي يحتاج فيها المصابين بفقدان أو ضعف السمع استخدام سماعات الأذن الطبية .

واكدت هيئة الغذاء والدواء أهمية استشارة الطبيب عن مدى حاجتك لذلك مع الأخذ في الإعتبار الأسباب التالية :

1- مشاكل السمع مع الهاتف أو الجوال .

2- سماع حديث الآخرين بصعوبة .

3- الإحتياج لرؤية وجه أو تعابير المتكلم لفهمه .

4- إطالة صوت التلفاز لدرجات عالية .

5- السماع من أذن أكثر من أخرى .

6- ارتفاع صوتك عند مخاطبة الغير .