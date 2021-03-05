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شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء": 6 حالات تفرض إستخدام سماعة الأذن الطبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت هيئة الغذاء والدواء اليوم الجمعة الحالات التي يحتاج فيها المصابين بفقدان أو ضعف السمع استخدام سماعات الأذن الطبية .
واكدت هيئة الغذاء والدواء أهمية استشارة الطبيب عن مدى حاجتك لذلك مع الأخذ في الإعتبار الأسباب التالية :
1- مشاكل السمع مع الهاتف أو الجوال .
2- سماع حديث الآخرين بصعوبة .
3- الإحتياج لرؤية وجه أو تعابير المتكلم لفهمه .
4- إطالة صوت التلفاز لدرجات عالية .
5- السماع من أذن أكثر من أخرى .
6- ارتفاع صوتك عند مخاطبة الغير .