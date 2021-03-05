شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 10 مساجد في 5 مناطق اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الجمعة إغلاق 10 مساجد بشكل مؤقت في 5 مناطق .

وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية أن هذا الإجراء بعد ثبوت 10 حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف المصلين ، على أن يتم إعادة فتح المساجد بعد الإنتهاء من عمليات التعقيم والتطهير .

وجاءت المساجد المغلقة كالتالي : ثلاثة مساجد في منطقة الرياض ، ومسجدين في كل من القصيم والحدود الشمالية والشرقية ، ومسجد واحد بمحافظة الظهران بعسير .