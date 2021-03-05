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الإمارات تدين بشدة الهجوم الحوثي المتكرر على خميس مشيط

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة بياناً رسمياً تدين من خلاله الهجمات الحوثية الإرهابية التي تتعرض لها خميس مشيط من قبل الحوثيين .

وقالت وزارة الخارجية الإماراتيه : تدين الإمارات بشدة الهجوم الممنهج والمتعمد من قبل الميلشيات الحوثية على المملكة العربية من خلال أربع طائرات مفخخة اعترضتها قوات التحالف .

وهاجمت الإمارات الميلشيات الحوثية وأكدت أن سلوكها يؤكد دورها في عدم استقرار المنطقة ، وأن تهديد أمن المملكة تعتبره الإمارات تهديد لإستقرارها وأمنها .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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