شكرا لمتابعة خبر عن الإمارات تدين بشدة الهجوم الحوثي المتكرر على خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة بياناً رسمياً تدين من خلاله الهجمات الحوثية الإرهابية التي تتعرض لها خميس مشيط من قبل الحوثيين .

وقالت وزارة الخارجية الإماراتيه : تدين الإمارات بشدة الهجوم الممنهج والمتعمد من قبل الميلشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية من خلال أربع طائرات مفخخة اعترضتها قوات التحالف .

وهاجمت الإمارات الميلشيات الحوثية وأكدت أن سلوكها يؤكد دورها في عدم استقرار المنطقة ، وأن تهديد أمن المملكة تعتبره الإمارات تهديد لإستقرارها وأمنها .