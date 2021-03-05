شكرا لمتابعة خبر عن الإمارات تدين بشدة الهجوم الحوثي المتكرر على خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة بياناً رسمياً تدين من خلاله الهجمات الحوثية الإرهابية التي تتعرض لها خميس مشيط من قبل الحوثيين .
وقالت وزارة الخارجية الإماراتيه : تدين الإمارات بشدة الهجوم الممنهج والمتعمد من قبل الميلشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية من خلال أربع طائرات مفخخة اعترضتها قوات التحالف .
وهاجمت الإمارات الميلشيات الحوثية وأكدت أن سلوكها يؤكد دورها في عدم استقرار المنطقة ، وأن تهديد أمن المملكة تعتبره الإمارات تهديد لإستقرارها وأمنها .