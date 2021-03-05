شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في استراليا تعلن توقفها عن العمل لمدة يوم واحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كانبرا (صدى):أعلنت سفارة المملكة في استراليا تعطلها عن العمل يوم الإثنين المقبل على أن يتم إستئناف العمل في اليوم التالي الثلاثاء .
وأوضحت سفارة المملكة لدى استراليا أن تعطلها عن العمل بالتزامن مع يوم كانبيرا وهو عطلة رسمية ويشهد احتفالات في استراليا .
ودعت سفارة المملكة في استراليا المواطنين المتواجدين هناك للتواصل معها في الحالات الطارئة عبر البريد الإلكتروني التالي حتى تستأنف العمل من هنـــــــا .