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السفارة في استراليا تعلن توقفها عن العمل لمدة يوم واحد

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الرياض - علي القحطاني - كانبرا (صدى):

أعلنت سفارة المملكة في استراليا تعطلها عن العمل يوم الإثنين المقبل على أن يتم إستئناف العمل في اليوم التالي الثلاثاء .

وأوضحت سفارة المملكة لدى استراليا أن تعطلها عن العمل بالتزامن مع يوم كانبيرا وهو عطلة رسمية ويشهد احتفالات في استراليا .

ودعت سفارة المملكة في استراليا المواطنين المتواجدين هناك للتواصل معها في الحالات الطارئة عبر البريد الإلكتروني التالي حتى تستأنف العمل من هنـــــــا .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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