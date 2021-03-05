︎ :
.
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من صابون للأيدي، يحتوي على نسبة عالية من البكتيريا، بما يخالف لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.
وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من المنتج، وتبين احتواؤه على نسبة عالية من البكتيريا، قد تسبب مخاطر صحية للمستهلك.
وتابعت بأن المنتج يحمل اسم “Pastil liquid hand wash flower”، بتاريخ صلاحية 9/11/2024 ورقم تشغيلة (200114).
ونصحت “الهيئة” المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.
وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع دخولها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر “الغذاء والدواء” تحذر من هذا الصابون للأيدي لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.