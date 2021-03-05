فيديو.. إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون بجمرك الحديثة

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تمكن ‎رجال الجمارك من إحباط محاولتين لتهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون بجمرك الحديثة. وضبط رجال الجمارك السعودية بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات 2.609.202 حبة في عمليتي تهريب بمنفذ الحديثة بعدما وُجدت مخبأة بطرق احترافية داخل أرضية مقطورة، وأخرى داخل تجويف أحجار. وجرى القبض على المستقبلين البالغ عددهم خمسة أشخاص. Source almnatiq





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